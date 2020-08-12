البابا: وباء كورونا سلط الضوء على أمراض اجتماعية أوسع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى البابا فرنسيس أن فيروس كورونا المستجد “ليس المرض الوحيد الذي يجب مكافحته، لكن الوباء قد سلط الضوء على أمراض اجتماعية أوسع”. وأردف في تغريدة عبر منصة (تويتر) “وأحد هذه الأمراض هي الرؤية المشوهة للشخص البشري، نظرة تتجاهل كرامته وميزته العلائقية”.

وكان البابا قد أشار خلال تعليمه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء ، الى أنه “فيما نعمل على علاج فيروس يضرب الجميع بلا تمييز، يحثنا الإيمان على الالتزام بشكل جدّي وفعّال من أجل مواجهة اللامبالاة إزاء انتهاكات الكرامة الإنسانية؛ كذلك يتطلب الإيمان دائمًا أن نسمح لأنفسنا بالشفاء والارتداد عن فرديتنا، الشخصية والجماعية”.

وأضاف، حسبما نسب اليه القول موقع أخبار الفاتيكان “ليعِد لنا الرب الحياة لكي نكتشف مجدّدًا معنى أن نكون أعضاء في العائلة البشريّة، ولنُترجم هذه النظرة إلى أعمال ملموسة من الشفقة والاحترام تجاه كل شخص وإلى أعمال عناية وحماية تجاه بيتنا المشترك”.