إسرائيل: إحباط هجوم الكتروني استهدف شركات عسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إحباط هجوم الكتروني استهدف ،اليوم الأربعاء، صناعاتها العسكرية.

وقالت في بيان إن “المهاجمين هم من مجموعة إلكترونية ممولة من دولة أجنبية ، تواصلوا مع موظفين يعملون في الصناعات الدفاعية عبر موقع (لينكد إن) للتواصل الاجتماعي”.

واضافت “أحبطت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الهجوم الذي استهدف الصناعات الدفاعية الرائدة في إسرائيل”.

وأشارت إلى أن مجموعة إلكترونية دولية تعرف باسم (لازاروس) تواصلت مع موظفين وعرضت عليهم فرص عمل مغرية بهدف اختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

ولم تكشف عن الدولة التي تدعم هذه المجموعة.

وذكرت إن أعضاء المجموعة انتحلوا صفة مديرين وكبار موظفين في شركات دولية بهدف إغراء ضحاياهم المحتملين.

وقالت “حاول المهاجمون تثبيت برامج التجسس على أجهزة كمبيوتر الموظفين والتسلل إلى شبكات الشركات التي يعملون بها من أجل جمع معلومات أمنية حساسة”.