ايطاليا: 10 وفيات بكورونا و481 اصابة جديدة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت السلطات الايطالية مساء الاربعاء عن 10 حالات وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تواصل الاصابات اليومية وتيرة الارتفاع في الآونة الاخيرة، حيث تم تسجيل 481 اصابة بعد الـ 412 المعلنة مساء أمس.

وعزت السلطات الارتفاع الجديد في الاصابات الى تسجيل حالات ايجابية لمواطنين ايطاليين عادوا الى البلاد بعد قضاء عطلتهم الصيفية في اسبانيا واليونان ودول البلقان، فضلا عن عدم التزام الشباب باجراءات التباعد في صالات الرقص.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و225

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 13 ألفا و791.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 202 ألف و697، بعد أن تماثل 236 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 251 ألفا و713.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 779 (بانخفاض قدره 22 مريضا بين أمس واليوم)، من بين هولاء 53 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 4 مقارنة بالامس).