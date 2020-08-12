نائبة وزير خارجية ايطاليا تنتقد مبادرة ماكرون: اللبنانيون هم من يحدد كيفية حل مشاكلهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت نائبة وزبر الخارجية في الحكومة الايطالية، ايمانويلا ديل ري، أنه “لا يمكن للآخرين أن يقولوا للبنانيين ما هي الحلول التي يجب تبنيها لحل مشاكلهم”، في اشارة الى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسية التي طرحها على المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت.

ووصفت ديل ري في مقال على صفحات دورية (ليمس) الجيوسياسية، نشرت نصه وزارة الخارجية، زيارة ماكرون لمكان الانفجار بمرفأ بيروت بأنها أثارت “ضجة”، وكذلك “إعلانه عن رغبته في صياغة مقترح للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي يشل لبنان”.

وأردفت المسؤولة الايطالية “لكننا نؤمن بشدة بأن اللبنانيين هم من يجب أن يبنوا مستقبلهم، خاصة في هذه اللحظة التي يكون فيها الشعور بأنهم رواد تسطير تاريخ بلادهم أمرًا أساسيًا”. ورأت ديل ري (التي تنتمي لحركة خمس نجوم) أنه “حان الوقت في لبنان للترويج لمفهوم جديد للمواطنة يتجاوز الانتماءات الطائفية”.

وقالت “لا يمكن أن يكون الآخرون هم الذين يقولون للبنانيين الآن ما هي الحلول التي يجب عليهم تبنيها لتجاوز مشاكلهم. ينبغي على اللبنانيين أنفسهم تحديد الأشكال والطرق، والتي نأمل أن تكون سريعة”، وبعدئذ “يمكننا مرافقة العملية” السياسية هناك.