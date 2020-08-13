إسرائيل تمنع إدخال الوقود إلى غزة ردا على البالونات الحارقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-غزة- أوقفت إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة حتى اشعار أخر، بالتوازي مع استمرار الغارات على أهداف بالقطاع، فيما قالت إنه ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع على جنوبي إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان “بعد مشاورات أمنية واستمرارًا لتعليمات وزير الدفاع بيني جانتس، يعلن منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن أنه اليوم (الخميس)، سيتم وقف إدخال الوقود الى قطاع غزة بشكل فوري، من الآن وحتى إشعار آخر”.

وأضافت إن “ذلك يأتي في ضوء إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية”،مشيرة إلى أن حركة (حماس) “تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه باتجاه إسرائيل، وهي ستتحمل تداعيات العنف الذي يستهدف مواطني إسرائيل”.

ومساء أمس قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل قررت “تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال بحرية، بشكل فوري وحتى إشعار آخر”.

ومن جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي “شنت طائرات ومروحيات حربية الى جانب دبابات الجيش الإسرائيلي غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، خلال الغارات تم استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة للمنظمة”.

وأضاف “جاءت الغارات ردًا على اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأسبوع المنصرم”.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أكثر من عشرين منزلا تضررت في القصف الإسرائيلي غرب مدينة غزة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وردا على ذلك قالت حماس إن” التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومنع وصول الوقود والبضائع، سلوك عدواني خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها”.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم في بيان “إن هذه السياسات العدوانية التي تهدف إلى مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية، وتعطيل جهود مواجهة فيروس كورونا، في ظل صمت إقليمي ودولي، سيستدعي إعادة رسم معالم المرحلة مجددًا، وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة، فلا يمكن القبول باستمرار هذا الحال عما هو عليه”