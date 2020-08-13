بلجيكا: مشفى جامعي يبدأ تجاربه على لقاح لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت ادارة المستشفى الجامعي في مدينة لييج البلجيكية عن بدء اجراء التجارب السريرية على لقاح مضاد لكوفيد-19.

وأطلقت الإدارة لهذا الغرض نداء للمتطوعين من أجل تجربة اللقاح، ويتم البحث عن أشخاص ما بين سن 18-55 عاماً وآخرين فوق الستين، على أن يكونوا بصحة جيدة ولم يصابوا بالمرض من قبل.

في هذا الإطار، يؤكد الدكتور بنيامين بوانم، المدير العام لمركز الدراسات السريرية في المستشفى أن هذا اللقاح يعد الأول الذي تجري تجربته في البلاد، وقال: “نحن في بداية مرحلة تحضير اللقاح، ونريد أن نتأكد من عدم وجود أثار جانبية له”.

كذلك يشير الباحث إلى أهمية الوصول إلى مستحضر آمن وفعال، ملمحاً في الوقت نفسه أن التجارب السريرية لن تخلو من المخاطر، فـ”بمقدورنا اتخاذ إجراءات سريعة والتعامل مع أي أثر غير مرغوب فيه على صحة المشاركين في التجربة”، على حد تعبيره.

يذكر أن العديد من المختبرات البلجيكية والدولية تجري حالياً تجارب أولية لإيجاد لقاحات ضد الجائحة

هذا وكان الأطباء والخبراء في مختلف أنحاء العالم قد استقبلوا بحذر وبرود الإعلان الروسي عن تطوير أول لقاح ضد المرض.