المفوضية الأوروبية تجيز دعم إيطالي لقطاع التأمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجازت المفوضية الأوروبية لإيطاليا تقديم مساعدات بقيمة 2 مليار يورو لقطاع التأمين، وذلك في إطار جهود روما لدعم الشركات المتضررة جراء وباء كورونا.

ويهدف البرنامج الإيطالي إلى مساعدة الشركات على الاستفادة من نظم التأمين للحفاظ على أنشطتها ومبادلاتها التجارية وتجنب نقص السيولة النقدية.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها تتعاون مع الدول الأعضاء من أجل ضمان فعالية المساعدات الوطنية ومراقبة عدم تحولها لأداة تضر بالمنافسة وتؤدي لاحتكارات تؤذي السوق الداخلية.

وكانت إيطاليا أخطرت المفوضية بنيتها تفعيل برنامج بقيمة ملياري يورو لمساعدة الشركات على المتضررة بفعل وباء كورونا.

في هذا الإطار، أكدت المفوضة المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر، أن البرنامج الإيطالي متطابق مع النظم والتشريعات الأوروبية النافذة.