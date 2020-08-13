مساعدات طبية أوروبية للبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تسيير رحلة جوية اليوم إلى بيروت محملة بأدوية ومعدات طبية للمتضررين جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية يوم الرابع من الشهر الجاري.

وأكدت المفوضية في بيان صدر اليوم، أن الطائرة حطت بالفعل في مطار بيروت وعلى متنها 17 طن من المواد الاغاثية والأدوية والمعدات الطبية.

وقد تولت المفوضية تحمل تكاليف النقل، بينما تم شراء الحمولة من قبل شركاء الاتحاد الدوليين مثل منظمة رعاية الأمومة والطفولة (يونيسف) وجمعية أطباء العالم.

وتهدف الشحنة الأوروبية إلى تأمين المواد والمعدات والأدوية اللازمة للقطاع الصحي اللبناني لتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، “يستمر الاتحاد في تقديم المساعدة العاجلة للبنان”، حسب تعليق المفوض المكلف شؤون إدارة الأزمات يانس ليناريتش.

يذكر أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية الصحية في عاصمة لبنان والتي كانت تعاني أصلاً من صعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى تفشي وباء كورونا خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار بيان المفوضية الى أن 19 دولة عضو في الاتحاد قدمت للبنان مساعدات متخصصة في مجال البحث والإنقاذ ومعدات لتقييم المخاطر الكيمياوية وأشكال متعددة أخرى من وسائل الدعم عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد.

وكانت المفوضية قد تعهدت بتقديم مساعدات طارئة تصل إلى 63 مليون يورو للبنان تمر عبر المنظمات الدولية الاغاثية المتواجدة في الميدان.

وأدى الانفجار إلى سقوط 171 قتيلا و6 آلاف جريح واحداث دماراً هائلاً في المرفأ وعدة أحياء بالعاصمة اللبنانية.