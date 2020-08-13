دي مايو لنظيره التركي: التزام ايطالي بدعم الحوار شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو “التزام إيطاليا بالعمل على تسهيل الحوار” بين الاطراف في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية الخميس بين دي مايو وأوغلو حول الوضع في شرق المتوسط.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال الاتصال الهاتفي على “ضرورة التزام جميع الأطراف بنهج معتدل وتعاوني للحد من التوترات وحل القضايا العالقة” بالمنطقة، معيدا التأكيد على “الدعم الكامل لعمل الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أجل استئناف حوار فعال وبناء بين الاطراف”.