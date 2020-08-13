اللجنة العلمية الايطالية: فرض اغلاق عام مجددا أمر مستبعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– وصف منسق اللجنة التقنية-العلمية الايطالية المختصة بأزمة فيروس كورونا، أغوستينو ميوزو، العودة لفرض حالة إغلاق على المستوى الوطني بـ”الأمر المستبعد للغاية”، ولكن فرض عمليات إغلاق محلية “يمكن أن تصبح حتمية إذا خرج الوضع عن السيطرة في بعض المناطق”، على حد وصفه

ونوه منسق اللجنة، التي تقدم الاستشارة للحكومة بشأن التعامل مع الوباء، بأن “الخطر لا يزال موجودا”، لأنه “هناك دائمًا حفلة رقص أو حفلة شواء ، ومراسم جنازة “.

ورأى منسق اللجنة، في مقال نشرته صحيفة (كوييري ديلا سيرا) أن “400 حالة اصابة في اليوم ليست كثيرة ولا قليلة. انها تفيد بأن الفيروس موجود وفي جميع أنحاء البلاد”. وقال: “ما زلنا في وضع يمكن التحكم فيه، لكنه وضع محفوف بالمخاطر. فيمكن أن يكون الانتقال الى قفزة كمية في الاصابات سريعًا جدًا، وهذا هو الخطر الحقيقي”.

وبشأن الجدل الدائر حول صالات الرقص، قال “أكرر المراقص يجب أن تظل مغلقة لأنه، بغض النظر عنما يقوله الناس، فلا يمكننا فعل أي شيء حيال وجود الآلاف من الشباب معًا. التكدسات الجماعية مدمرة ومن المستحيل إدارتها”. وأضاف “ومع ذلك، هناك مصالح اقتصادية وحماية آلاف من الوظائف في هذا القطاع. نحن ندرك تمامًا ذلك، ولذا هناك حاجة لتعويضهم ماليا. يجب حماية العاملين في هذا القطاع وربما أكثر من الآخرين، لأننا نتحدث عن قطاع شديد الخطورة” فيما يتعلق بانتشار الفيروس.