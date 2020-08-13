نتنياهو: ننظر بخطورة لأي عمل عدواني ضد اليونان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “تنظر بخطورة إلى أي عمل عدواني يتم القيام به في شرق المتوسط مهما كان الطرف الذي قام به، بما في ذلك تركيا”.

وقال، خلال لقاءه وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس في مكتبه بالقدس اليوم، “يسرني جدا الالتقاء بك وأرجو منك أن تنقل تقديري لرئيس الوزراء ميتسوتاكيس. زيارتك إلى إسرائيل تشكل تعبيرا آخر على الصداقة الرائعة التي تسود بين إسرائيل واليونان حيث احتاج إطلاقها لبعض الوقت ولكنها تتوسع الآن إلى جميع المجالات والاتجاهات”.

واضاف “المجال الأول هو المصالح الجيوسياسية المشتركة لبلدين ديمقراطيين يقعان في شرقي البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الحال ننظر بخطورة إلى أي عمل عدواني يتم القيام به في شرق المتوسط مهما كان الطرف الذي قام به، بما في ذلك تركيا”.

وتابع نتنياهو “ثانيا، نريد أن نستمر في توسيع رقعة علاقاتنا الاقتصادية وبالطبع علاقاتنا السياحية والتجارية”.

وكان وزير الخارجية اليوناني التقى في وقت سابق نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “تناول الاجتماع بين الوزيرين قضايا على جدول الأعمال السياسي بين البلدين ، منها العلاقات الودية الدافئة بين إسرائيل واليونان ، وأهمية انفتاح اليونان على السياحة الإسرائيلية في عصر كورونا ، وأهمية العلاقات الثنائية والثلاثية (مع قبرص) والإقليمية”.

وأضافت “ناقش الوزيران التطورات الإقليمية وتحديات الاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وأشارت إلى انه “في ضوء أهمية فتح الأجواء وتجديد السياحة بين الدول ، تم الاتفاق على أن تقوم وزارتا خارجية الدولتين بصياغة مخطط متفق عليه يسمح للسياح ورجال الأعمال الإسرائيليين بدخول اليونان في عصر كورونا”.

وقالت “في الاجتماع ، أشار الوزيران إلى الأهمية الكبيرة لكل من إسرائيل واليونان في زيادة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الابتكار والتجارة والسياحة والطاقة (بما في ذلك الكابلات الكهربائية والشرق الأوسط)”. وأضافت “كما ناقشا استمرار التعاون وتعميق العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.