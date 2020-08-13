قلق ايطالي ازاء التوتر بين تركيا واليونان بمنطقة شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما–أعربت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني، عن قلق سلطات بلادها من تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط ​​بسبب الخلافات بين أثينا وأنقرة حول موارد الطاقة.

ورأت سيريني أنه من الضروري اطلاق “نقاش صريح مع تركيا”، وايضا ابداء “التضامن مع اليونان وقبرص”، معربة، في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، عن الامل بأن يتبنى الاتحاد موقفا موحدا في هذا الملف ​​والملفات الاخرى، عشية الاجتماع الاستثنائي لرؤساء دبلوماسية الدول الـ 27 الاعضاء.

وقالت سيريني، التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، “نحن قلقون، مثل جميع البلدان المطلة على المتوسط، ازاء تصعيد التوتر الذي نعتبره أمرا سلبيًا وخطيرا في إطار معقد أصلا”، بسبب “حالة طوارئ فيروس كورونا والأزمة في ليبيا”.

وأضافت “نعتقد أنه من المهم جدًا أن يدعو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، الى اجتماع استثنائيً يتضمن جدول أعماله منطقة شرق المتوسط، جنبًا إلى جنب مع قضية أخرى مثيرة للقلق بشأن بيلاروسيا”.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الى أن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يكون متضامنا مع اليونان وقبرص”. وقالت: “نحن، مثل الآخرين، مهتمون بالدفاع عن مصالحنا في مجال الطاقة بالمنطقة، لكننا مهتمون أولا وقبل كل شيء بخفض التصعيد” الآن.