ايطاليا: 6 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية ترتفع الى 523

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت السلطات الايطالية مساء الخميس عن 6 حالات وفاة بسبب وباء كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تستمر وتيرة الاصابات اليومية في الارتفاع خلال العطلة الصيفية، حيث تم تسجيل 523 اصابة جديدة بعد الاعلان عن 481 اصابة مساء أمس و412 أمس الأول.

وكان منسق اللجنة التقنية-العلمية المختصة بأزمة كورونا قد رأى أن 400 اصابة يومية في المتوسط خلال الايام الاخيرة “ليست كثيرة ولا قليلة وتفيد بأن الفيروس موجود وفي جميع أنحاء البلاد”. وقال: “ما زلنا في وضع يمكن التحكم فيه، لكنه وضع محفوف بالمخاطر. فيمكن أن يكون الانتقال الى قفزة كمية في الاصابات سريعًا جدًا، وهذا هو الخطر الحقيقي”..

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و231

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 14 ألفا و81.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 202 ألف و923، بعد أن تماثل 226 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 252 ألفا و235.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 786 (بزيادة قدرها 7 مريض بين أمس واليوم)، من بين هولاء 55 بغرف العناية المركزة.