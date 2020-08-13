نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: إنه يوم تاريخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الاتفاق الذي توصلت اليه حكومته مع دولة الامارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات بينهما بأنه “يوم تاريخي”.

ومن جهته، قال مسؤول إسرائيلي كبير لمحطات التلفاز الإسرائيلية “لم يتم الغاء الضم لأراضي الضفة الغربية وانما تم تأجيله وما زال الموضوع على جدول الأعمال”.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي في بيان “الاستقرار في الشرق الأوسط، والقضاء على التهديدات الأمنية وقرب الاتفاقات مع شعوب المنطقة، هذه هي أهدافي وأهداف ( حزب أزرق أبيض)، إن خبر تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة مهم ويفتح الباب لمزيد من الاتفاقات، أهنئ رئيس الوزراء نتنياهو على الاتفاق”.

وأضاف اشكنازي “أشكر الرئيس ترامب وزميلي وزير الخارجية بومبيو على مساهمتهما في هذه الخطوة. كما أرحب بتجنب خطة الضم الأحادية الجانب وأتعهد بمناقشة خطة ترامب الكاملة والمتوازنة لاحقًا بالتفصيل وبالتشاور مع دول المنطقة”.