عشراوي: تمت مكافأة إسرائيل.. نحن لسنا ورقة تين لأحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- هاجمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقالت عشراوي “تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال”.

وأضافت “لقد أشهرت الإمارات العربية المتحدة علناً عن تعاملاتها السرية وتطبيعها مع إسرائيل”.

وتابعت “من فضلكم لا تفعلوا لنا معروفا. نحن لسنا ورقة تين لأحد”.

ولم تعلق الرئاسة الفلسطينية حتى اللحظة على الاتفاق.

وادانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الاتفاق.