ايطاليا ترحب بتطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات وبنعليق خطة الضم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدت وزارة الخارجية الايطالية الجمعة الترحيب بإعلان اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، معربة عن “الامل بأن تساهم هذه الخطوة المهمة في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

ونوهت الخارجية الايطالية في مذكرة غداة الاعلان عن اتفاقية التطبيع بوساطة أمريكية بـ”إن القرار الإسرائيلي بتعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل تطوراً إيجابياً نأمل أن يكون في صالح استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار حل الدولتين العادل والمستدام “.

وأشارت الى أن إيطاليا تواصل دعمها بقوة لحل الدولتين باعتباره “البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار في كل أنحاء المنطقة”.