دبلوماسي غربي: البحرين ستوقع قريبا اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال دبلوماسي غربي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن مملكة البحرين ستوقع قريبا إتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف اسمه، “البحرين متشجعة أكثر من أي دولة عربية أخرى لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وكانت تتحين الفرصة لتوقيع هذا الاتفاق منذ فترة”.

وتابع الدبلوماسي “كان من المفاجيء أن تسبقها الإمارات إلى توقيع الاتفاق ولكن معلوماتنا إن البحرين كانت تريد أن يكون التوقيع رباعيا ليشملها مع الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولكن تم الطلب منها الانتظار لبضع أيام”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “التوقيع بين البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيتم قريبا”.

وقال الدبلوماسي : “لا معلومات عن وجود نية مشابهة لدى سلطنة عمان”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن “العلاقات بين إسرائيل والبحرين قائمة فعلا منذ فترة طويلة وسيكون الاتفاق هو مجرد اشهار لهذه العلاقات السرية”.