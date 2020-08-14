الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المعلن عنه أمس بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بشأن تطبيع العلاقات بينهما، مشدداً على أهمية ومتانة علاقة الشراكة التي تربطهما ببروكسل.

ووصفت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، بـ”الممتازة” الأخبار القادمة من العاصمتين، مشيرة إلى أنه يصب في مصلحة الدولتين.

وتابعت نبيلة مصرالي في تصريحات لها اليوم قائلة: “يصب الاتفاق أيضاً في مصلحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ونحن في الاتحاد جاهزون للعمل على تحقيق حل الدولتين”.

وأعادت التأكيد على استعداد بروكسل الدائم لمساعدة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة لطاولة المفاوضات.

يذكر أن مسؤولي الاتحاد كانوا أكدوا أكثر من مرة على ترحيبهم بأي جهد دولي يصب في مصلحة السلام في الشرق الأوسط ويعزز فرص بلورة حل الدولتين.