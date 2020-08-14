بلجيكا: ارتفاع وفيات كورونا اليومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السلطات الصحية في بلجيكا أن أعداد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 عادت للارتفاع مجدداً بعد أن كانت شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين.

وقد سجلت البلاد، حسب التقرير اليومي لمركز إدارة الأزمات، 16 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 9916 شخصاً.

أما بالنسبة لعدد الإصابات اليومي، فيواصل استقراره “النسبي”، إذ تم تسجيل 544 إصابة جديدة يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 76191 شخصاً من مختلف المناطق والشرائح العمرية.

إلى ذلك، من المرجح أن يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً جديداً له خلال الأسبوع القادم لمعاينة تطورات الوباء والإجراءات الواجب تعديلها أو إضافتها لمحاولة لتطويقه.