بوريل يدعو اسرائيل للتخلي عن قرار الضم كلياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السلطات الإسرائيلية بالتخلي عن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة كلياً.

ووصف المسؤول الأوروبي في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بـ”الخطوة الإيجابية” تعليق الضم، ضمن إطار اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

ومضى قائلاً : ” أرحب بالاتفاق وأرى أنه مفيد للطرفين ويصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة”.

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الجهد الدولي لضمان عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين.

وكان بوريل قد أعلن سابقاً أن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ثني إسرائيل عن قرار الضم.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن ضغوطاً أوروبية مورست بالفعل على إسرائيل من أجل “مساعدتها” على تجاوز مسألة الضم.