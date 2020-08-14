عريقات: قرار الإمارات كان قادماً بضم أو بدون ضم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن الإمارات العربية المتحدة كانت في طريقها للتطبيع مع إسرائيل “بضم او بدون ضم”.

عريقات كان يتحدث في لقاءات منفصلة مع القنصل العام الأيطالي جوزيبي فيديلي والقنصل الاسباني العام أيجاناسيو غارسيا فالديكاساس والقائم بأعمال رئيس البعثة الألمانية في فلسطين مايكل هارولد.

وقال إن قرار الإمارات ” كان خطئاً استراتيجياً ناتجاً عن حسابات خاطئة لإرضاء جاريد كوشنير، استناداً لتحالفات وهمية لمواجهة إيران التي تعتبر بالنسبة لهما خطراً وجودياً، والحقيقة تتمثل بأن هذا الاتفاق قد حقق تقوية لإيران ما كانت لتحصل عليها ولو انفقت بلايين الدولارات”.

وأضاف عريقات “دولة الإمارات قامت بمكافأة نتنياهو على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مقابل ورقة تين عنوانها تجميد مؤقت لعملية الضم أكد نتنياهو على أنه سوف يستمر بها ولن يتخلى عنها، وهو ما يعنى بالضرورة الحكم بالإعدام على أي إمكانية لتحقيق السلام الحقيقي القائم على مبدأ الدولتين على حدود 1967 في المنطقة، وتكريس لفكرة الدولة بنظامين الأبرثايد، التي تعتبر أساساً لمشروع ترامب نتنياهو المسمى صفقة القرن”.

وتابع عريقات ” أصبحت الإمارات الدولة الوحيدة بالعالم التي تقر بصفقة القرن بعد إدارة الرئيس ترامب ونتناياهو، والتي تعني تدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والقبول بالقدس عاصمة لإسرائيل وإسقاط حق العودة لللاجئين”.

وطالب عريقات الدول “بوجوب استمرارها بالثبات على مواقفها المؤيدة للقانون الدولي والشرعية الدولية والرافضة لصفقة القرن والضم والاستيطان وفرض الحقائب على الأرض”.