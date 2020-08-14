ايطاليا: 3 وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 574 اصابة خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت السلطات الايطالية مساء الجمعة عن 3 حالات وفاة بسبب وباء كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الاصابات اليومية بالفيروس في تصاعد حيث تم تسجيل 574 اصابة جديدة غداة الاعلان عن 523.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و234

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 14 ألفا و249.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 203 ألف و326، بعد أن تماثل 403 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 252 ألفا و809.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 771 (بتراجع قدره 15 مريض بين أمس واليوم)، من بين هولاء 56 بغرف العناية المركزة.

وكان منسق اللجنة التقنية-العلمية الايطالية المختصة بأزمة كورونا قد رأى أنه “ما زلنا في وضع يمكن التحكم فيه، لكنه وضع محفوف بالمخاطر. فيمكن أن يكون الانتقال الى قفزة كمية في الاصابات سريعًا جدًا، وهذا هو الخطر الحقيقي”، على حد وصفه.