ايطاليا: 4 وفيات بكورونا وتراجع الاصابات اليومية الى 320 مع زيادة مرضى المستشفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت السلطات الايطالية مساء الاثنين عن 4 حالات وفاة بسبب وباء كوفيد-19 و320 اصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية غداة الاعلان عن 479 اصابة مساء الاحد

ورغم التراجع في الاصابات اليومية المؤكدة، الا أن عدد المرضى بالمستشفيات زاد بمقدر 23 مريضا جديدا.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و400.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 14 ألفا و867.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 203 ألف و968، بعد أن تماثل 182 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 254 ألفا و235.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 810 (بعد دخول 23 مريضا بين أمس واليوم)، من بينهم 58 بغرف العناية المركزة.