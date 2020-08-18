مكتب نتنياهو: لم نوافق على أي صفقة لبيع أسلحة أمريكية للإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو “إن اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات لم تشمل أي موافقة على أي صفقة لبيع أسلحة أمريكية إلى الإمارات”.

وأضاف: “منذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة ايا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل”.

وتابع: “قد أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن هذا الموقف المتسق مرة تلو الأخرى أمام الإدارة الأمريكية وهذا الموقف لم يتغير”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الاتفاق تضمن بندا غير معلن ببيع الإمارات طائرات من طراز إف-35.

ولكن مكتب نتنياهو قال “تم التأكيد على الرفض المتسق لبيع طائرات إف-35 في يوم 2 حزيران/يونيو بعد أن تحدث رئيس هيئة الأمن القومي، بناء على طلب رئيس الوزراء، مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء نوركين”.

وأضاف: “في مكالمة أجراها رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في يوم 7 تموز/يوليو، أعرب نتنياهو بشكل لا لبس فيه عن رفض إسرائيل القاطع لبيع طائرات إف-35 وأسلحة متطورة أخرى إلى دول في الشرق الأوسط، أيا كانت، بما في ذلك في إطار معاهدات سلام”.

وأشار الى أنه “في يوم 8 تموز/يوليو بعث رئيس الوزراء نتنياهو رسالة خطية إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من خلال السفير فريدمان، أوضح فيها أن الموقف الإسرائيلي ساري المفعول ولم يتغير حتى بعد التوصل إلى اتفاقيات سلام”، كما “تم اطلاع وزير الدفاع بيني غانتز على هذا الموقف يوم 29 تموز/يوليو”.

وجدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “إتفاقية السلام مع الإمارات لا تشمل أي بند يتناول هذا الشأن والولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها ستحرص دائما على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي”.