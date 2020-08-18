دراغي: وزارة مالية أوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريميني- شدد محافظ المصرف المركزي الاوروبي السابق، ماريو دراغي على أهمية وجود “وزارة مالية أوروبية” لضمان استقرار منطقة اليورو.

وكان دراغي يتحدث خلال لقاء (الصداقة والشعوب) السنوي، بتنظيم من منظمة (شراكة وتحرر) الكاثوليكية والذي بدأ اليوم الثلاثاء في مدينة ريميني

وقال ان “صندوق الجيل الاوروبي القادم (خطة التعافي التي تبلغ قيمته 750 مليار يورو) أثرى أدوات السياسة الاوروبية”، كما أن “الاعتراف بدور الموازنة الاوروبية في استقرار اقتصادات الدول الاعضاء والبدء في طرح سندات دين عام مشترك”، فكل هذا من شأنه “التحول الى مخطط يقود (في النهاية) الى انشاء وزارة مالية أوروبية”.

وأضاف “يمكننا اعتبار إعادة بناء الاقتصادات الأوروبية مشروعًا مشتركًا حقًا بين جميع الأوروبيين، وفرصة لتصميم مستقبل مشترك ، كما فعلنا مرات عديدة في الماضي”، منوها بأن “طبيعة المشروع الأوروبي هي أن يتطور تدريجيًا وبوتيرة محسوبة”. وأشار دراغي الى أن المشروع “بدأ بإنشاء نظم مالية ومؤسسات جديدة: تم إدخال نظام اليورو منطقياً بعد إنشاء السوق الموحدة؛ والمشاركة الأوروبية في اقرار الموازنات الوطنية. تم جاء أولاً الاتحاد المصرفي كنتيجة حتمية للعملة الموحدة. فالموازنة الأوروبية، التي كان من الممكن التنبؤ بها أيضًا في اطار تطور هيكلنا المؤسسي، والتي ستصحح يومًا ما هذا الخلل الذي لا يزال قائمًا “.