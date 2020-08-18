دبلوماسي إيطالي سابق: أوروبا غائبة في الشرق الأوسط ونجاح دبلوماسي لواشنطن باتفاق إسرائيل-الإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-انتقد الدبلوماسي الايطالي السابق، رئيس معهد دراسات السياسة الدولية (ISPI)، جيامبيرو ماسّولو “غياب أوروبا” في مسرح منطقة الشرق الأوسط ، حيث “سجلت الولايات المتحدة نجاحاً دبلوماسياً كبيراً بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات” على تطبيع العلاقات بين البلدين.

ورأى ماسّولو في مقال تحليلي نُشر اليوم على موقع المعهد الإلكتروني، أنه “خارج المهام الدبلوماسية الاستعراضية والمتفطعة، لا يمكن لأوروبا أن تفعل الكثير، فهي سجين أزمة هوية مستمرة في السياسة الخارجية والأمنية”.

وأضاف ماسّولو، الامين العام السابق لوزارة الخارجية ورئيس مجموعة (فينكانتييري) “مع ذلك، إذا كنا لا نريد التخلي عن البحر الأبيض المتوسط ​​، فمن الاحرى العمل بشكل جيد كإتحاد أوروبي لتحمل بعض المسؤوليات. يمكننا القيام بذلك من خلال الحوار مع أطراف متورطة في نزاعات لمنع تصعيد حالات التوتر؛ وعبر الإقناع الأخلاقي وسياسات التعاون”. واعتبر ماسّولو أنه “من خلال استعادة دور يمكننا بعد ذلك محاولة إبداء التزام أكثر تنسيقًا من واشنطن أيضًا. وربما تكتسب بذلك المحاور الإقليمية شيئا من التوازن “.

ووفق ماسّولو، فإن أي “نجاح دبلوماسي مثل الاتفاقية بين إسرائيل والإمارات لا ينشأ فجأة: إنه يتطلب هدفًا استراتيجيًا وعمل تحضيري طويل. علينا الاقرار بأن إدارة ترامب اتبعت كلا الأمرين منذ أول رحلة خارجية للرئيس دونالد ترامب في ايار/مايو 2017 ، والتي لم تكن من قبيل الصدفة الى المملكة العربية السعودية”.