تقرير ايطالي: تواصل انخفاض متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر تقرير حديث صدر عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا استمرار انخفاض متوسط اعمار الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تراجع ​​إلى 35 عامًا، أي إلى النصف تقريبًا مقارنة بالشتاء الماضي وأوائل الربيع ابان ذررة انتشار الجائحة.

ووفق التقرير، فإن متوسط أعمار الاصابات التراكمية منذ بداية الوباء في شهر شباط/فبراير الماضي يساوي 60 عامًا.

وأشار المعهد العالي للصحة إلى أن 14.8؟% من الحالات الايجابية للفيروس تطال الفئة العمرية 0-18، وهي فئة سجلت معدلات منخفضة جدًا في الأشهر الأولى من تفشي الوباء، حوالي 1%.

أما الغالبية العظمى للمصابين، 56.4%، فتتراوح أعمارهم ما بين 19 و 50 سنة. وبنسبة 19.8% في الفئة العمرية 51-70 ، و9.92% فقط بين من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

البيانات تفسر جزئيًا زيادة نسبة الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو أعراض خفيفة، والتي تشكل في الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا ثلثي العدد الإجمالي، بينما تقل كثيرا بين كبار السن.