برلماني ايطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا والحكومة صامتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث السيناتور في حزب (اخوة ايطاليا) اليميني المعارض، أدولفو أورسو عن “قاعدة بحرية تركية في مصراتة ، وقاعدة روسية في سرت”، مشيرا في تغريدة الى أن “ليبيا يتم تقسيمها وسط صمت مذهول من الحكومة” الايطالية.

واعتبر السيناتور، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير) أن ذلك “خيانة لمصالح إيطاليا الحيوية”، مطالبا وزير الخارجية، لويجي دي مايو بالمثول “أمام البرلمان لشرح ما يبدو أنها أخطر هزيمة في تاريخنا الجمهوري”.

وأضاف أورسو “مصير إيطاليا لن يتم تحديده في بوميليانو”، في اشارة الى انتخابات محلية في المدينة باقليم كمبانيا مسقط رأس دي مايو، “بل في البحر الأبيض المتوسط ​​حيث نخسر على الجبهة بأكملها: في ليبيا كما في لبنان وسورية وشرق المتوسط​​. هناك دول أخرى تحتل الدور الذي كان لإيطاليا”.