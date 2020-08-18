ايطاليا: 5 وفيات بكورونا والاصابات اليومية بالفيروس ترتفع مجددا اثر تسحيل 403 اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت السلطات الايطالية مساء الثلاثاء عن 5 حالات وفاة بسبب وباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت مجددا الاصابات اليومية بالفيروس، حيث تم تسجيل 403 اصابة، بعد أن تراجعت أمس الى 320 بعد الاعلان عن 479 اصابة مساء الاحد الماضي.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و405.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 15 ألفا و89.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 204 ألف و142، بعد أن تماثل 174 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 254 ألفا و636.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 843 (بعد أن انضم اليهم 33 مريضا بين أمس واليوم)، من بينهم 58 بغرف العناية المركزة.