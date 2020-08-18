نتنياهو يرحب بـ”جاهزية السودان للسلام”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه “جاهزية السودان للسلام مع إسرائيل”.

وقال في بيان “إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام وتستطيع ان تبني معا مستقبلا افضل لجميع شعوب المنطقة”.

وأضاف “سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة”.

واشار مكتب نتنياهو إلى انه “لاحقا للقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بموقف وزارة الخارجية السودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني، والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين”.