وزير الخارجية السوداني: لم نناقش مسألة العلاقات مع اسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الخرطوم- نفى وزير الخارجية المكلف في الحكومة السودانية، عمر قمر الدين مناقشة مسألة العلاقات مع اسرائيل.

وأشار قمر الدين في تصريح صحفي صدر قي الخرطوم مساء الثلاثاء الى أن “وزارة الخارجية تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح”.

وأضاف، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الحكومية (سونا) “تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رحب بما وصفه “جاهزية السودان للسلام مع إسرائيل”.

واشار مكتب نتنياهو إلى انه “لاحقا للقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بموقف وزارة الخارجية السودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني، والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين”.