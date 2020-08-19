مفوض أوروبي: على تونس القيام بما تعهدت به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى مفوض الاتحاد الأوروبي مكلف شؤون التوسع وسياسات الجوار، أوليفر فارهيلي أن على السلطات التونسية القيام بما تعهدت به فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وتنفيذ الاصلاحات.

وقال المسؤول في الجهاز التنفيذي الاوروبي، في مقابلة مع صحيفة (ريبوبليكا) الايطالية بعد زيارته لتونس الاثنين الماضي رفقة وزيري الخارجية والداخلية الايطاليين، “لقد أكدت في جميع اجتماعاتنا وقبل كل شيء لشركائنا الإيطاليين أن الاتحاد الأوروبي موجود، وأننا ملتزمون وسنفعل كل ما هو ضروري لدعم تونس”. وأردف “لكن ينبغي على السلطات في تونس القيام بما وعدت به”، فيما يختص بـ”تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وإجراء الإصلاحات اللازمة لبلدهم”.

وقال فارهيلي (الهنغاري الجنسية)، “أكرر إذا كانت لديهم مشاكل فنحن على استعداد للمساعدة، ولكن يجب عليهم مساعدة أوروبا، كل أوروبا، من خلال عمل الأشياء التي التزموا بها”.

ورأى المفوض الاوروبي أن “أزمة” المهاجرين “لا تعني إيطاليا فقط، بل أوروبا بأسرها”، معلنا أن الاتحاد الاوروبي يعمل على “خطة للمغرب العربي” ستكون جاهزة بنهاية العام الحالي، بالتعاون مع المنطقة.

وشدد المسؤول الاوربي على “الدعم الاقتصادي المتواصل” لتونس من أجل “منع إفلاس الدولة”، لكنه اعاد التأكيد على “الشروط” وفي مقدمتها “مكافحة الهجرة السرية”.

وبشان اعادة المهاجرين غير النظاميين الى بلدان المنشأ، قال: “الاتحاد الأوروبي يرى أنه يجب تسريع عمليات الإعادة”.