ساسولي: مستقبل بيلاروسيا يقرره مواطنوها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي اليوم الاربعاء أن “مستقبل بيلاروسيا لا يقرره إلا مواطنوها”، مشيرا الى أن أي تدخل خارجي “لن يكون مقبولا”.

وقال ساسولي في كلمته بقمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية حول الأزمة في بيلاروسيا الملتئمة عبر دائرة الفيديو المغلقة إن “على عاتق الاتحاد الأوروبي واجب دعم مطالب المواطنين لإجراء انتخابات (رئاسية) جديدة في أسرع وقت ممكن، وضمان التحقق ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف والتعذيب”، وفي ذات الوقت “تبني عقوبات في أقرب وقت ممكن”.

ووفق رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي، فإن استخدام “تدابير عقابية” يجب أن يكون من أجل “التحقق من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك النظر في فرصة تجميد أصول أولئك الذين يسيئون استخدام سلطتهم وينتهكون الحريات الأساسية للمواطنين”.

وأشار ساسولي الى أن “الآلاف من الناس في الشوارع منذ 10 أيام للاحتجاج، ليس فقط على الانتخابات المزورة” ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، “كما أكد جميع المراقبين الدوليين، ولكن قبل كل شيء ضد وحشية وعنف النظام”.

وقال: “المشاهد التي نراها والقصص التي تُروى لنا، حكايات التعذيب والعنف ضد المتظاهرين السلميين مروعة وأثارت عاطفة الرأي العام”.

واعتبر رئيس البرلمان الاوروبي “إن مخاوف تصعيد الأنشطة القمعية والعسكرية قوية للغاية”. وأردف “لأولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تقسيمنا، أريد أن أقول لهم على الفور إنه: لا يوجد أوروبيون هادئون” حيال الوضع في بيلاروسيا، بل هم “قلقون ومنزعجون”، منوها بأن قمة اليوم ستؤكد هذه المشاعر