زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي يثمن نداء البابا للقاح يوزع على العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمن الامين العام للحزب الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ايطاليا، نيكولا تزينغاريتّي “النداء المهم من البابا فرنسيس للحصول على لقاح هو خير للعامة وليس امتيازًا لقلة”.

وقال تزينغاريتّي في تغريدة عبر منصة (تويتر): إن “البابا يشير إلى المسار الذي كنا نؤمن به دائمًا والذي استثمرنا فيه. شكراً أيها الأب الأقدس”

وكان البابا قد قال اليوم عند لقائه التقليدي العام كل اربعاء، الذي يبث مؤخرا عبر الانترنت من مكتبة القصر الرسولي بسبب جائحة كورونا، إن “الخيار التفضيلي للفقراء، هو الضرورة الأخلاقية والاجتماعية التي تعطينا الدفع لكي نفكّر ونرسم اقتصادًا يكون محوره الأشخاص ولاسيما الأشد فقرًا. ويشجّعنا أيضًا لكي نخطّط لعلاج الفيروسات مفضّلين من هم بأمسِّ الحاجة له”.

واضاف البابا، حسبما نقل عنه موقع (أخبار الفاتيكان) “كم سيكون الأمر تعيسًا إن أُعطيت الأولوية في لقاح فيروس الكورونا للأغنياء! وأية فضيحة ستكون إن كانت كل المساعدة الاقتصادية التي نشهد عليها – ومعظمها من المال العام – ستتركّز فقط لإنقاذ معامل لا تساهم في إدماج المهمّشين وتعزيز الأخيرين والخير العام أو العناية بالخليقة”.