نتنياهو بعد اتفاق الإمارات: شطبنا الفيتو الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن إتفاق حكومته مع دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات بينهما قد شطب الفيتو الفلسطيني على اتفاقيات الدول العربية مع إسرائيل.

وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر “لحقيقة هي بأننا ملتزمين بتحقيق السلام مع العالم العربي وشطبنا الفيتو الفلسطيني على تقدم السلام مع الدول العربية الأخرى”.

وأضاف “ستكون هناك دول عربية أخرى ستصنع السلام معنا” ولكنه لم يكشف عن هذه الدول.

وقال نتنياهو “الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات في إسرائيل. تكمن هنا فرصة أحادية”.

ووصف الاتفاقية بأنها “تاريخية تحمل في طياتها بشريات عظيمة بالنسبة لإسرائيل. الاتفاقية مع الإمارات تعزز أمننا. عملنا سلاما مقابل السلام، سلاما مقابل ثمار السلام الهائلة”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا الدول العربية إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تشترط تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل باقامة دولة فلسطينية.