رئيس المجلس الاوروبي: مستقبل بيلاروسيا لا تقرره موسكو ولا بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفاد رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل بأنه قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء إن مستقبل بيلاروسيا يجب أن يقرره المواطنون في بيلاروسيا، “وليس في موسكو أو بروكسل”.

وقال ميشيل خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الأوروبية الاستثنائية الافتراضية الاربعاء، حول الاوضاع في بيلاروسيا “يجب علينا دعم جميع الجهود من أجل حل إيجابي وضمان عملية ديمقراطية. من الواضح بالنسبة لنا أن للشعب البيلاروسي الحق الأساسي في انتخاب قيادته بحرية”.

وقال رئيس المجلس الاوروبي “لا نعترف بنتيجة الانتخابات” في بيلاروسيا التي جرت في التاسع من الشهر الجاري ووصفتها المعارضة هناك بالمزورة وأسفرت عن فوز الرئيس ألكساندر لوكاشينكو، الذي يجلس على سدة السلطة منذ عام 1994.

وأعلن ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيفرض قريبا عقوبات على “عدد كبير من الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والعنف وتزوير الانتخابات”.