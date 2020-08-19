نتنياهو يلوح بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاربعاء باستئناف سياسة الإغتيالات ضد فلسطينيين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو “نحن نعتبر كل حريق حاليًا من منطلق أن حكم الحريق كحكم القذيفة الصاروخية. فنتصدى ونضرب منظمة حماس اليوم تلو الأخر، منذ 11 ليلة متتالية. وإذا لزم الأمر فسنقوم بأكثر من ذلك بكثير”.

واضاف أمام (اللوبي من أجل النقب) “يجب عليهم الإدراك بأن الذي حدث المرة السابقة سيكون أسوأ بأضعاف، لهم ولمنظمة الجهاد الإسلامي على حد سواء”.

وتابع نتنياهو “قد شاهدوا أننا مستعدون لاستخدام كافة الأدوات، بما فيها الاستهدافات الشخصية، إذا تطورت الأمور. وأنصحهم بعدم الاستمرار في ذلك”.