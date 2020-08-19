رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الليبي: نؤيد تصريحات وزير الخارجية الألماني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي في طبرق، يوسف العقوري عن تأييده لما ورد في تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اثناء زيارته إلى مدينة طرابلس يوم الأحد الماضي.

وأكد العقوري “التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط انفاق عائداته بعدالة وشفافية”، حسبما نقل عنه موقع مجلس النواب الالكتروني

وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية أن “أولوية مجلس النواب استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وهو ما تهدف إليه مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب”، معربا عن “تقديره لدور الدبلوماسية الألمانية ، وشكره للجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا”.