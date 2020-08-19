وزير المخابرات الإسرائيلي: اتصالات جارية مع السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين إن “هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل موضوع اعادة المتسللين من اسرائيل الى السودان”.

وأشار كوهين في حديث للقناة الإسرائيلية (12) إلى إنه “خلافًا لتصريحات وزارة الخارجية السودانية فإن اتفاقًا مع البلاد مطروح بالفعل على الطاولة”.

وتابع كوهين أن “الاتصالات تجري بالفعل بين الطرفين”.

وأشار إلى انه ” طالما كان هناك اتفاق سلام ، فيجب أن يشمل قضية إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان. ولم يجر الحديث عن أرقام حتى الآن ، وسيحدث ذلك مع تقدم المحادثات ونصل إلى مرحلة توقيع الاتفاق”.

ويشير بذلك إلى سودانيين تسللوا إلى إسرائيل عبر الحدود اللبنانية.

وأضاف كوهين “سيتم التوصل إلى اتفاقيات إضافية مع دول أخرى في الخليج ودول في إفريقيا”.

وشدد كوهين على انه “لا تتضمن الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة أي اتفاق بشأن بيع أسلحة تؤدي إلى اخلال التوازن والتفوق العسكري ضد دولة إسرائيل في المنطقة”.

وقال “إسرائيل هي واحدة من أكثر الدول المهددة ، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في جميع أنحاء العالم ، وهناك اتفاق بين الولايات المتحدة وبيننا على الحفاظ على ميزتنا العسكرية والتكنولوجية”.

وأضاف كوهين: “تمتلك إسرائيل أيضًا تكنولوجيا عسكرية مهمة وتحترم مطالب الولايات المتحدة ، حليفتنا ، بعدم بيعها لمثل هذه البلدان. ويمكن لهذه التقنيات أن تجلب مليارات الدولارات إلى إسرائيل ونحن نمتنع عن بيعها. هذه علاقة استراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشدد على انه “يجب عدم السماح ببيع طائرات من طراز اف-35 إلى الإمارات العربية المتحدة ” وقال””يجب عدم السماح بحدوث ذلك. كنت في النقاش وسمعت رئيس الوزراء يقول صراحة أن الموضوع لم يطرح. إذا ظهرت القضية في المستقبل ، فسنعارضها “.