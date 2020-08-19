ايطاليا: 7 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية بالفيروس ترتفع الى 642

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء الاربعاء عن 7 حالات وفاة بسبب وباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما استمرت وتيرة الاصابات اليومية بالفيروس في الارتفاع لليوم التالي على التوالي، حيث تم تسجيل 642 الاصابة غداة الاعلان أمس 403 اصابة، بعد أن تراجعت أمس الاول الى 320.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و412.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 15 ألفا و360.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 204 ألف و506، بعد أن تماثل 364 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 255 ألفا و278.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 866 (بعد أن انضم اليهم 23 بين أمس واليوم)، من بينهم 66 بغرف العناية المركزة ( بزيادة قدرها 8 مرضى).