ايطاليا: 6 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية تقفز الى 845

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس عن 6 وفيات جديدة جراء وباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ترتفع الاصابات لليوم الثالث على التوالي، حيث قفزت الى 845 حالة ايجابية، نصفها تقريبا لايطاليين عادوا بعد قضاء عطلتهم الصيفية في الخارج، وذلك بعد اجراء 77 ألفا و701 مسحة اختبار على المستوى الوطني للكشف عن الفيروس.

الاصابات المعلنة مساء أمس كانت 642 اصابة.

ووفق التقرير الصادر اليوم، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و418.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 16 ألفا و14.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 204 ألف و686، بعد أن تماثل 180 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 256 ألفا و118.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 883 (بعد ادخال 17 مريضا بين أمس واليوم)، من بينهم 68 بغرف العناية المركزة.