نتنياهو: مجلس الأمن شريك في تسليح النظام الإيراني القاتل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال في بيان “أهنئ الولايات المتحدة على قرارها بتفعيل الآلية التي تعيد فرض العقوبات على إيران. هذا هو القرار الصحيح. مثله مثل القرار الصحيح الذي اتخذته الولايات المتحدة في العام 2018، حين انسحبت من الاتفاقية النووية الخطيرة مع إيران. كان يجب على هذه الاتفاقية ألا يتم التوقيع عليها أبدا. إنها لم توقف إيران من السعي إلى امتلاك القنبلة النووية, بل مهدت الطريق أمامها للقيام بذلك”.

وأضاف “كنت الوحيد من بين الزعماء في العالم الذي رفض الاتفاقية علنا. ولكن في كل أنحاء الشرق الأوسط، شاطر رأيي زعماء كثيرون. عارضت هذه الصفقة لأنها كانت قائمة على كذبة أساسية زعمت بأن إيران تنازلت عن سعيها نحو تطوير الأسلحة النووية. لم يكن هذا صحيحا آنذاك وهذا ليس صحيحا اليوم”.

وتابع نتنياهو “قبل عامين، وضع عملاء إسرائيليون يدهم على الأرشيف النووي الإيراني السري ووجدنا فيه دليلا قاطعا على أن البرنامج النووي الإيراني كان دائما ولا يزال برنامجا نوويا عسكريا”.

وأشار نتنياهو إلى أنه “كما حذرت، الاتفاقية فقط جعلت إيران أغنى وأكثر عدائيةً. الاتفاقية عززت آلتها الحربية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة وأماكن أخرى ومكنتها من القيام بمواصلة تطوير شبكتها الإرهابية الدولية”.

وقال “تجنب مجلس الأمن التحرك كان بمثابة خرقا لتعهداته بحماية السلم والأمان العالميين. بلا شك, هذا الفشل يجعل مجلس الأمن شريكا في تسليح النظام الإيراني القاتل”.

وأضاف “لحظنا الكبير، الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو رفضا قبول ذلك. يجب على دول تتحلى بالمسؤولية أن تدعم الولايات المتحدة في السعي لإيجاد حل حقيقي يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.

وتابع نتنياهو “إسرائيل تقف بكل فخر وإصرار إلى جانب الولايات المتحدة كما تفعل حكومات في كل أنحاء الشرق الأوسط عارضت الاتفاقية النووية بهدوء والآن هي تدعم إعادة فرض العقوبات بشكل علني. في نهاية الأمر, سيتوجب على الطغاة في طهران أن يدركوا بأن إذا ما أرادت إيران أن يتم التعامل معها كأنها دولة عادية, ينبغي عليها أن تبدأ التصرف كدولة عادية. هذا لم يحدث بعد”.