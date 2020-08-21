جهود أوروبية لمنع إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تواصل الأطراف الأوروبية المنخرطة في الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وايران جهودها لمنع مساعي أمريكية لاعادة فرض عقوبات أممية على هذا البلد بحجة مخالفته لبنود الاتفاق.

في هذا الإطار، أجرى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت متأخر الليلة الماضية لمناقشة الأمر.

وأشار بوريل إلى أنه سيبذل كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على الاتفاق وكذلك دفع الأطراف الدولية المتبقية فيه، أي روسيا والصين، إلى اتباع النهج نفسه.

وتابع قائلاً في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب الاتصال: “نحن مصممون على الحفاظ على الاتفاق بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الأمن الدولي”.

وعبر المسؤول الأوروبي عن قناعة الأوروبيين بأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 من الاتفاق بشكل أحادي الجانب، يحرمها من حق الحديث عن إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية على ايران، فـ”واشنطن لم تعد طرفاً في هذا الاتفاق”، وفق كلامه.

ويحاول الأوروبيون افشال مساع أمريكية لدفع مجلس الأمن الدولي لاعادة فرض عقوباته على ايران بسبب عدم احترامها للاتفاق الموقع مع مجموعة 5+1 عام 2015.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الاتفاق المذكور بموجب قرار يحمل الرقم 2231.