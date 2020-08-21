مكالمة هاتفية بين دي مايو ونظيره العراقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت السلطات في روما الجمعة عن “مكالمة هاتفية ودية” جرت بين وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو ونظيره العراقي، فؤاد حسين.

وافادت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الايطالية بأن حسين، الذي رافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الرسمية المهمة إلى الولايات المتحدة ، “أراد اطلاع دي مايو على نتائج الاتصالات العراقية مع الادارة الامريكية”.

وأشارت وزارة الخارجية الى أن رئيس الدبلوماسية الايطالية أكد لنظيره العراقي على “الصداقة التاريخية” التي تربط بين روما وبغداد، وكذلك “التزام إيطاليا المستمر في استقرار العراق، ايضا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ، والذي تعد إيطاليا أحد المساهمين الرئيسيين فيه”، حسبما نوهت المذكرة.

وشدد دي مايو على أهمية اللجوء إلى الحوار كأداة أساسية لمعالجة الأزمات التي تعاني منها المنطقة

على المستوى الثنائي، لفت دي مايو إلى الدعم التقليدي المقدم للعراق من خلال أنشطة التعاون في قطاعات متعددة، بهدف المساهمة في بناء مستقبل أفضل للمواطنين العراقيين.