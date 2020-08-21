حاكم صقلية يدعو الحكومة الايطالية لاغلاق مرافئ الجزيرة لوقف تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- دعا حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، الحكومة الايطالية لاغلاق مرافئ الجزيرة جنوبي البلاد أمام تدفقات الهجرة السرية.

وقال موزوميتشي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط المعارض، في تصريح لمحطة (سكاي نيوز24) الاخبارية الجمعة “نأمل أن يدركوا في روما أن صقلية لا تريد أن تكون مخيمًا للاجئين. إذا كان الأمر يعتمد علي، إذا كانت لدي السلطة للقيام بذلك، فسوف أغلق الموانئ”.

واردف “هذا لا يعني عدم تقديم المساعدة اللازمة لمن هم في البحر ، ولكن يجب القيام بذلك مع حماية مواطني صقلية “، في اشارة الى اكتشاف حالات لمهاجرين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

ويرى حاكم الجزيرة القريبة من سواحل تونس وغربي ليبيا أن عمليات رسو المهاجرين “مشكلة ضمن مشكلة وحالة طوارئ داخل حالة طوارئ” في اشارة الى اكتشاف حالات لمهاجرين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وقال: “نحن نتعايش مع عمليات إنزال مهاجرين منذ سنوات عديدة والآن نواجهها في سياق طوارئ الوباء”.