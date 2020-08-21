بارنييه: من غير المرجح التوصل لاتفاق مع بريطانيا في الظروف الحالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات ترتيب العلاقة مع بريطانيا ما بعد انسحابها من الاتحاد (بريكست)، بـ”غير المرجح” التوصل إلى اتفاق بين بروكسل ولندن في الظروف الحالية.

جاء هذا الموقف على لسان ميشيل بارنييه، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات التي عقدت في بروكسل.

ويجري الفريقان الأوروبي والبريطاني مفاوضات حالياً من أجل التوصل إلى اتفاق شراكة يدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم، التاريخ الذي ستصبح بريطانيا بموجبه رسمياً دولة مجاورة للاتحاد وتتوقف عن احترام المعايير والقوانين الأوروبية.

وعبر بارنييه عن شعوره بـ”الإحباط والقلق” بسبب عدم حصول تقدم في القضايا الأساسية رغم المرونة التي أظهرتها بروكسل لاحترام المتطلبات البريطانية. وقال: “لا تتوفر لدى البريطانيين إرادة حقيقية في التوصل إلى اتفاق متوازن”.

وكرر المسؤول الأوروبي التأكيد على الأولويات التي لا تريد بروكسل التنازل عنها، وهي التوصل إلى اتفاق متوازن، طموح، يحافظ على صلابة السوق الأوروبية الموحدة.

هذا و لا تزال الخلافات تتمحور حول عدة مسائل أهمها الصيد و إدارة الاتفاق وآلية حل النزاعات وكذلك النقل البري.

ويصف الأوروبيون بـ”غير الناجعة” سياسة بريطانيا المتمثلة بتأجيل المواضيع الشائكة، داعياً لندن لتقديم مقترحات وأفكار واضحة تساعد في تقدم الأمور.

يذكر أن على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق حول شكل العلاقة المستقبلية بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم كحد أقصى للسماح للبرلمانات المختلفة بالمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ بداية العام الجديد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد شرعت بمفاوضات مع الدول الأعضاء الـ27 للتحضير للتغيرات التي ستحصل بداية العام سواء تم الاتفاق مع لندن أم لا.