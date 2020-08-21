بلجيكا: تسجيل سبع وفيات جديدة بكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت وزارة الصحة البلجيكية سبع حالات وفاة و699 إصابة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة الى أن الإصابات الإجمالية بالوباء ارتفعت إلى 80178 شخصاً، بينما وصل عدد ضحايا الوباء إلى 9976 شخصاً منذ بداية انتشاره.

وتلاحظ الوزارة، حسب أحدث تقاريرها الصادر اليوم انخفاضاً تدريجياً في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي، وكذلك للمقبولين في المشافي، فيما يواصل عدد الوفيات ارتفاعه.

في سياق متصل، أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أنه سيضع العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن دائرة المناطق الخطرة (المناطق الحمراء) اعتباراً من اليوم بسبب ارتفاع نسب الإصابات إلى 120 لكل 100 ألف شخص