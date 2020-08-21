ايطاليا ترحب بتوافق الفرقاء الليبيين على وقف اطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعربت إيطاليا عن “الترحيب الكبير” بالبيانات الصحفية الصادرة اليوم الجمعة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب في ليبيا، والتي تضمنت التوافق على “بعض المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الجمود المؤسسي الحالي في البلاد، بدءًا من الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة أنشطة إنتاج النفط”.

ونوهت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما الجمعة، بالدعم الايطالي “المتواصل وبشكل فعال لجهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي”.

وبشان التصريحات الاخيرة حول استئناف إنتاج النفط ، أعربت ايطاليا عن “الامل في تطبيقها بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد”، مشيرة الى ان “هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية”

وخلصت مذكرة الخارجية الايطالية الى التشديد على أن “إيطاليا ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتحث جميع الأطراف المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار المحدد في البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفق وعن مجلس النواب”.