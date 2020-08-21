زعيمة المعارضة البيلاروسية: الشعب لن يقبل بالقيادة الحالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا، أن الشعب في بلادها لن يرضى بعد الآن بالقيادة الحالية.

واعتبرت في تصريحات لها اليوم تداولتها عدة وسائل إعلام أوروبية، أن على الرئيس الحالي الكسندر لوكاشينكو أن يفهم الآن أن الشعب بحاجة إلى التغيير.

وأشارت المعارضة لنظام بيلاروسيا، والتي لجأت منذ 11 الشهر الجاري إلى ليتوانيا، إلى أنها ستعود لبلادها عندما تشعر بالأمان، وقالت: “آمل أن يعلو صوت الحكمة وأن يتم الاستماع لنداءات الناس وتنظيم انتخابات جديدة”.

وكانت تيخانوفسكايا، قد أكدت أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من الشهر الحالي وأدت إلى فوز لوكاشينكو مشوبة بالفساد، مدعية بأنها الفائز الحقيقي بمنصب الرئاسة.

هذا وقد أدى إعلان فوز الرئيس الحالي بولاية إضافية إلى حركة احتجاجية وتحركات قادتها المعارضة، وأكدت تيغانوفسكايا على أنه “لا نريد العيش بعد الآن في أجواء الخوف والكذب”، على حد قولها.

ودعت زعيمة المعارضة البيلاروسية كافة الدول إلى احترام سيادة بلادها، في إشارة إلى دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوكاشينكو.

على خط مواز، عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه لنتائج الانتخابات في بيلاروسيا، ملمحاً إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على النظام القائم هناك.

وكان الأوروبيون قد أكدوا في قمة خاصة عقدوها الأربعاء الماضي لبحث الوضع في بيلاروسيا على ضرورة احترام حق الشعب في هذا البلد في تقرير مستقبله بنفسه.