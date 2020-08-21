الوطنية الليبية للنفط ترحب بتوافق المجلس الرئاسي والبرلمان على استئناف تصدير البترول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الترحيب بدعم رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لـ”مقترح المؤسسة باستئناف انتاج وتصدير النفط”.

وقالت في مذكرة “ترحب المؤسسة ببيان السيد المستشار رئيس مجلس النواب والسيد رئيس المجلس الرئاسي الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف انتاج وتصدير النفط وتجميد ايرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين، مع ضرورة توفر الشفافية والحوكمة الفعالة، إضافة لعودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الاشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط.”

وأضافت “تجدد المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط”.

كما أعربت عن “امتنانها لجميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي ساعدت في تحقيق التقدم حتى الآن، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الولايات المتحدة. وستواصل المؤسسة العمل بلا كلل بما فيه صالح جميع الليبيين”.